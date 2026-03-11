وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من "باولو رانجل" وزير خارجية البرتغال، حيث بحث الوزيران التطورات الإقليمية الخطيرة فى المنطقة وسبل خفض التصعيد والدفع بالتهدئة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أطلع نظيره البرتغالي خلال الاتصال على موقف مصر من المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي والحلول السياسية. ونوه كذلك بأهمية الاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة. كما جدد إدانة مصر لاستهداف سيادة وأمن الدول العربية الشقيقة والصديقة. واتفق الوزيران على أهمية تغليب المسار الدبلوماسي كسبيل وحيد لاحتواء التوتر الراهن، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين.

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية البرتغال الجهود التى تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الاقليمى الراهن، واعرب عن تقديره للجهود التى بذلتها مصر لإجلاء رعايا بلاده العالقين من المنطقة عبر الأراضي المصرية، واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة والعمل على خفض التصعيد في المنطقة، أخذاً في الاعتبار العلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين الصديقين.