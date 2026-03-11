قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يواصل الاتصالات المكثفة.. وإدانة الاعتداءات على دول الخليج والأردن

فرناس حفظي

 واصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية، حيث جرت اتصالات مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وعباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد في اتصالاته على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف المتصاعد وعدم اتساع رقعة الصراع، محذرًا من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة. 

وجدد التأكيد على ضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشددًا على ادانة الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة، وأنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات، وحذر من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. 

كما شدد على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة الدولية.

وخلال الاتصال مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني تم تناول مستجدات عملية التصعيد الراهنة وأهمية العمل علي التهدئة. كما تناول الوزير عبد العاطي جهود إجلاء بعض العالقين المصريين من دول مجاورة عن طريق الأردن مثمنا ما تقدمه السلطات الأردنية من دعم في هذا الشأن. 

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني علي خطورة الوضع فى المنطقة وأهمية وقف اتساع رقعة الصراع في المنطقة خاصة مع دول الجوار، مكررا إدانة مصر الكاملة ورفضها لكافة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن والعراق الشقيقة، فضلًا عن تركيا وأذربيجان. 

كما جدد، عبد العاطي التأكيد على ضرورة العمل على سرعة وقفها واحترام مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مشددا على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار كسبيل وحيد لاحتواء التوتر، وتجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى الشاملة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

