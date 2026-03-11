وزير الخارجية يواصل الاتصالات المكثفة.. وإدانة الاعتداءات على دول الخليج والأردن

واصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية، حيث جرت اتصالات مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وعباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد في اتصالاته على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف المتصاعد وعدم اتساع رقعة الصراع، محذرًا من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة.

وجدد التأكيد على ضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشددًا على ادانة الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة، وأنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات، وحذر من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما شدد على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة الدولية.

وخلال الاتصال مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني تم تناول مستجدات عملية التصعيد الراهنة وأهمية العمل علي التهدئة. كما تناول الوزير عبد العاطي جهود إجلاء بعض العالقين المصريين من دول مجاورة عن طريق الأردن مثمنا ما تقدمه السلطات الأردنية من دعم في هذا الشأن.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني علي خطورة الوضع فى المنطقة وأهمية وقف اتساع رقعة الصراع في المنطقة خاصة مع دول الجوار، مكررا إدانة مصر الكاملة ورفضها لكافة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن والعراق الشقيقة، فضلًا عن تركيا وأذربيجان.

كما جدد، عبد العاطي التأكيد على ضرورة العمل على سرعة وقفها واحترام مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مشددا على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار كسبيل وحيد لاحتواء التوتر، وتجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى الشاملة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.