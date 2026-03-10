وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات الإقليمية مع نظرائه في البحرين وباكستان وروسيا

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات المشتركة.

كما تلقى اتصالًا آخر من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، حيث ناقش الجانبان تطورات الأحداث في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والجهود الدبلوماسية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وفي السياق ذاته، أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، تناول بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم على المستوى العالمي.