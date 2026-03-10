وفاة امرأة وإصابة 8 بالبحرين.. والدفاعات السعودية تدمر مسيّرات بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن وفاة امرأة بحرينية (29 عاماً) وتسجيل 8 إصابات، جراء استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة.

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل حالة وفاة وإصابة آخرين، جراء استهدف مبنى سكني في المنامة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في المواجهة.

ومنذ بدء الحرب تم اعتراض وتدمير 102 صاروخاً و 173 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

من جانبها، أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج واثنتين في المنطقة الشرقية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران.