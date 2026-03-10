قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

تبدأ من مغرب اليوم.. الليالي الوترية فى رمضان فرصة لاغتنام خيرات ليلة القدر

اعمال العشر الأواخر من رمضان
اعمال العشر الأواخر من رمضان
إيمان طلعت

الليالي الوترية فى العشر الأواخر من رمضان .. مع مغرب اليوم الثلاثاء 20 رمضان تبدأ العشر الأواخر من رمضان ويبدأ معها أول ليلة وترية ليلة 21 رمضان التي تبدأ من مغرب الثلاثاء 10مارس 20 رمضان حتى فجر الأربعاء 11 مارس 21 رمضان.

الليالي الوترية

يبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن الليالي الوترية وعن العشر الأواخر من رمضان لعلهم يصادفون ليلة القدر، وذلك لعظم شأن هذه الأيام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فعلينا نستغل فرصة هذه الأيام فأوشك رمضان على الانتهاء فعلينا إن كان مقصرين أن نحسن من انفسنا ونكثر من الطاعات والعبادات حتى نخرج من رمضان مغفوري الذنب ومجبوري الخاطر معتوقين من النار .

الليالي الوترية فى العشر الأواخر من رمضان

تبدأ ليلة 21 رمضان : مساء الثلاثاء 10 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 23 رمضان : مساء الخميس 12 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 25 رمضان: مساء السبت 14 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 27 رمضان: مساء الاثنين 16 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 29 رمضان: مساء الأربعاء 18 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر. 

دعاء الليالي الوترية

وفيما يتعلق بـ دعاء ليلة القدر التي ذهب العلماء إلى حلولها في العشر الأواخر من رمضان 2023، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

أعمال الليالي الوترية

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.

٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.

٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.

٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.

٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .

٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.

الليالي الوترية فى رمضان فرصة لاغتنام خيرات ليلة القدر

