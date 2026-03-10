قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
لاريجاني يرد على تهديدات ترامب: إيران لا تخشى «التهديدات الجوفاء»
رئيس الوزراء: مراجعة أسعار المواد البترولية حال تراجع النفط وتوقف الحرب
بالصور

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
أسماء عبد الحفيظ

يبحث كثير من الأشخاص عن أطعمة بسيطة وغير مكلفة تساعد في حماية القلب وتنظيم ضغط الدم، خاصة مع ارتفاع معدلات أمراض القلب وضغط الدم في العالم، ومن بين هذه الأطعمة تبرز الموز كواحدة من الفواكه الرخيصة والمتوفرة في الأسواق، والتي تحمل فوائد صحية كبيرة للقلب والشرايين.

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

ويؤكد خبراء التغذية أن الموز غني بالعناصر الغذائية المهمة، وعلى رأسها البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد الجسم على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

كشف الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، فوائد الموز البسيطة ولماذا ينصح الأطباء بتناولها بانتظام،

لماذا يعد الموز مفيدًا لصحة القلب؟

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث تحتوي الحبة المتوسطة على أكثر من 400 ملليجرام تقريبًا من هذا المعدن المهم. ويساعد البوتاسيوم على تقليل تأثير الصوديوم في الجسم، ما يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

كما يعمل البوتاسيوم على إرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يسهل تدفق الدم ويقلل الضغط على القلب. ومع مرور الوقت قد يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

وتشير بعض الدراسات إلى أن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، يمكن أن تساهم في تحسين ضغط الدم بشكل طبيعي عند كثير من الأشخاص.

فوائد أخرى للموز للجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

لا تقتصر فوائد الموز على تنظيم ضغط الدم فقط، بل يمتلك مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، منها:

1- تحسين صحة الجهاز الهضمي
الموز يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتقليل مشاكل الإمساك والانتفاخ.

2- دعم صحة القلب والشرايين
إلى جانب البوتاسيوم، يحتوي الموز على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.

3- مصدر طبيعي للطاقة
يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة، لذلك يفضله كثير من الرياضيين قبل أو بعد التمرين.

4- المساعدة في ضبط الوزن
الألياف الموجودة في الموز تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يساعد في تقليل تناول الطعام الزائد.

كم حبة موز يمكن تناولها يوميًا؟

  • ينصح خبراء التغذية بتناول حبة موز واحدة يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن للاستفادة من فوائدها الصحية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.
  • لكن يجب الاعتدال في تناولها، لأن الإفراط في الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص، خاصة مرضى الكلى.

فواكه أخرى مفيدة لضغط الدم

إلى جانب الموز، هناك فواكه أخرى قد تساعد في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، مثل البرتقال والكيوي والرمان والبطيخ، حيث تحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الأوعية الدموية.

نصائح لحماية القلب بشكل طبيعي

إضافة إلى تناول الفواكه المفيدة، ينصح الأطباء باتباع بعض العادات الصحية للحفاظ على ضغط الدم وصحة القلب، مثل:

  • تقليل تناول الملح في الطعام
  • ممارسة النشاط البدني بانتظام
  • الحفاظ على وزن صحي
  • الإكثار من الخضروات والفواكه
  • تقليل الأطعمة الدهنية والمقلية
