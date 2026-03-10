قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين و45% من السولار

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي
البهى عمرو

 أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تعمل على توفير جميع الاحتياجات لجميع المواطنين في الدولة، وأن توفير الاحتياجات البترولية لكافة القطاعات يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك زيادة في الاستثمارات لمواجهة نقص الإنتاج وتقليل الاستيراد، مؤكدًا أن الأولوية هي التركيز على الإنتاج المحلي.

وكشف أن الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين، بينما يتم استيراد 45% من السولار، وأن الدولة تتعاقد مع بعض الدول لتوفير المنتجات البترولية، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلات في وصول الإمدادات.

وأوضح أن هناك تعاقدات تمتد لمدة 6 أشهر أو سنة أو سنة ونصف، وأن الدولة لديها تعاقدات مع شركات مختلفة لضمان توافر الإمدادات.

وأشار إلى أن تكلفة الخام خلال الفترة الحالية زادت بنسبة 30%، بينما ارتفع البنزين بنسبة 25%، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن لديها نية لتحريك الأسعار حتى أكتوبر 2026، لكن ما حدث خلال العام تسبب في تحريك الأسعار المحلية.

وكشف أن سعر البترول ارتفع من 61 إلى 120 دولارًا، أي بزيادة تقارب 50%، وهو ما كان له تأثير مباشر على الأسعار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت من البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة إدراكا للعواقب الوخيمة لها، ولا يمكن لأحد التنبؤ بأمد هذه الحرب.


 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد ما أثر على العديد من السلع.


وأشار رئيس الوزراء، إلى أننا حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاحتياجات المنزلية، وأن الدولة لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من ارتفاع أسعار الطاقة. 

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من المواطنين أن يلتمسوا العذر للحكومة بسبب بعض القرارات، وذلك لتحمل جزء من المسؤولية معها، وأن هذه الفترة ستكون استثنائية، وأن الجميع يتابع الأوضاع وما يحدث.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من أي فترة ماضية، وأن النقد الأجنبي متوافر لتلبية كافة احتياجات الدولة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة، ومحاولة إقحامها في هذه الحرب، موضحًا أن هناك استهدافًا غير مبرر لبعض الدول ومصر ترفض ذلك.


وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن حجم هذه المعركة وتداعياتها لا يستطيع أحد توقعها، وأن الحكومة كان لها اجتماعات سريعة وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لعمل تقدير موقف لكل ساعة.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات تتم بشكل مستمر لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وأن هذه الحرب تسببت في اضطراب سلاسل إمداد الطاقة، وما يتعلق بها، وكان لها تأثير على السلع.

وأشار إلى أن سعر البرميل النفط كان بـ 68 دولارا لـ 84 دولارا، وبعد ذلك ارتفع لـ 93، وأنه وصل لـ 120 دولارا، وبعد ذلك انخفضت بعض الشيء، واليوم وصل لـ 93 دولارا.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت بعض القرارات الخاصة بأسعار المواد البترولية، لاستمرار عجلة الإنتاج، وأن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الطاقة، وأن المواطن لا يتحمل الزيادة بالكامل.

