جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
اقتصاد

البترول: إيلاب تحقق أعلى إنتاجية منذ تأسيسها وتخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية

الجمعية العمومية لشركة إيلاب
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» تمثل نموذجًا متميزًا للشركات التي يفخر بها قطاع البترول المصري، لما تقدمه من منتجات عالية القيمة تدخل في العديد من الصناعات المختلفة، بما يحقق عوائد اقتصادية مهمة من خلال التصدير إلى مختلف دول العالم، إلى جانب تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها في السوق المحلية.

وأضاف الوزير، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025، وبحضور قيادات قطاع البترول والبتروكيماويات، أن شركة «إيلاب» تعد من أهم شركات قطاع البتروكيماويات المصري، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، نظرًا لطبيعة هذه الصناعة التي تتسم بدرجة عالية من المخاطر، خاصة مع تواجد عمالة متعددة التخصصات داخل الوحدات الإنتاجية المختلفة والمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها.


وأشاد الوزير، برؤية الشركة المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أهمية وضع خطط تنفيذية للمشروعات المستقبلية، مع إمكانية التوسع في تقديم منتجات جديدة، بما يدعم الخطط الطموحة لنمو الشركة.

كما وجّه الوزير ، بضرورة دراسة أنشطة المنافسين الإقليميين والدوليين للشركة، بهدف استشراف مستقبل السوق ووضع خطط توسعية قائمة على بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة للتعرف على الفرص المتاحة للتوسع في أنشطة الشركة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أيمن الجارم رئيس شركة "إيلاب" نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025، مؤكدًا أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج لمنتج (LAB) منذ بدء تشغيلها عام 2008، حيث بلغ الإنتاج نحو 141 ألف طن مع المحافظة على تطبيق أعلى معايير
السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.


وأوضح أن منتج اللاب هو المنتج الرئيسي للشركة، والذي يُعدّ المادة الخام الأساسية لصناعة المنظفات الصناعية، بالإضافة إلى نجاح الشركة في تسويق جميع منتجاتها من خلال تغطية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة تُصدّر منتجاتها إلى عدد من الدول في غرب أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وأكد رئيس إيلاب على أن الشركة تعمل على زيادة إنتاج مادة الألكيل بنزين الخطي (LAB) من خلال مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية، ما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي وموثوق في صناعة البتروكيماويات.
كما أوضح أن الشركة نجحت في تنفيذ عدد من محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 141% من الطاقة التصميمية، بما مكّن الشركة من تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة كميات مادة الكيروسين للشركة، الأمر الذي أتاح تحويل نحو 80% من الكيروسين المستخدم كمواد تغذية إلى وقود طائرات مطابق للمواصفات العالمية، بما أسهم في تعظيم القيمة المضافة لمادة الكيروسين، كما تحول المبنى الإداري للشركة إلى "مبنى أخضر" بالكامل من خلال تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بقدرة 465 كيلو وات لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

البترول الغاز النفط وزير البترول وزارة البترول

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

وننسي اللي كان

دراما رمضان الأعلى مشاهدة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر والمتر سمير يلاحقها

مسلسل إفراج

تغيير منزل عمرو سعد في "إفراج" خلال 12 عاما.. صور

ريهام عبد الغفور

محمود عبد الشكور: ريهام عبد الغفور تقدم أهم وأصعب أدوارها في حكاية نرجس

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

