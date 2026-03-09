نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها

أعربت الفنانة نادية مصطفى عن استيائها الشديد من انتشار شائعة وفاة الفنان هاني شاكر خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ما حدث يعكس قدرًا كبيرًا من الاستهتار وعدم المسؤولية.

هاني شاكر

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها علي فيسبوك “منتهى القسوة والاستهتار أن يصل الأمر بالبعض إلى نشر خبر وفاة إنسان وهو على قيد الحياة دون تحرٍ أو ضمير أو حتى لحظة تفكير في مشاعر أسرته ومحبيه.. الشائعات خاصة المتعلقة بحياة الناس أو وفاتهم ليس مجرد خطأ عابر.. بل إساءة أخلاقية وقانونية يجب أن يُحاسب عليها القانون”.

وكان تعرض الفنان هاني شاكر لوعكة صحية قوية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في القولون.