رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي
مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
درة تكشف تفاصيل تحضيرها لشخصية ميادة في مسلسل علي كلاي.. خاص

أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة درة عن كواليس تحضيرها لشخصية ميادة فى مسلسل علي كلاي الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني. 

وقالت درة فى تصريح خاص : أولًا لها جانب الحياة الشخصية والحب، وكذلك جانب عملها كمعلمة وتاجرة، فالتجارة تعلم المرأة أن تكون قوية وتواجه التحديات، وسواء في حياتها الشخصية أو المهنية، هي تواجه دائمًا الرجال وتتصرف بشجاعة، وهي بمثابة امرأة قوية، وفي نفس الوقت أنثى، لذا كان هذا الجانب مهمًا في لغة جسد الشخصية وطريقة وقوفها وطريقتها في اللبس.

درة تتحدث عن مسلسل علي كلاي 

يذكر أنه يعرض للفنانة درة حاليا مسلسلان في الموسم الدرامي الرمضاني، هما "علي كلاي" أمام أحمد العوضي، والثاني "إثبات نسب" أمام محمود عبد المغني.

وقالت درة عن تعاونها مع العوضي: تجربة مميزة جدًا، وهذه هي المرة الأولى التي نعمل فيها معًا، وهو نجم كبير وله شعبية واسعة، وأعماله دائمًا قريبة من الناس وتتناول قضايا المجتمع بشكل مباشر، ومنذ أول تعامل بيننا اكتشفت أنه شخص محترم وفنان حقيقي، يهتم بكل تفاصيل دوره وعمل الفريق بأكمله، وهذا جعل العمل معه ممتعًا جدًا، خصوصًا وأن بيننا كيمياء واضحة في المشاهد المشتركة، والمشاهد بين ميادة وعلي كانت قوية ومليئة بالمشاعر المتضاربة والصراعات النفسية، والجديد في العلاقة بينهما أنها لا تعتمد على الشكل التقليدي لعلاقة الرجل والمرأة الذي نشاهده عادة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

