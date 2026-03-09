درة تكشف تفاصيل تحضيرها لشخصية ميادة في مسلسل علي كلاي.. خاص

كشفت الفنانة درة عن كواليس تحضيرها لشخصية ميادة فى مسلسل علي كلاي الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني.

وقالت درة فى تصريح خاص : أولًا لها جانب الحياة الشخصية والحب، وكذلك جانب عملها كمعلمة وتاجرة، فالتجارة تعلم المرأة أن تكون قوية وتواجه التحديات، وسواء في حياتها الشخصية أو المهنية، هي تواجه دائمًا الرجال وتتصرف بشجاعة، وهي بمثابة امرأة قوية، وفي نفس الوقت أنثى، لذا كان هذا الجانب مهمًا في لغة جسد الشخصية وطريقة وقوفها وطريقتها في اللبس.

درة تتحدث عن مسلسل علي كلاي

يذكر أنه يعرض للفنانة درة حاليا مسلسلان في الموسم الدرامي الرمضاني، هما "علي كلاي" أمام أحمد العوضي، والثاني "إثبات نسب" أمام محمود عبد المغني.

وقالت درة عن تعاونها مع العوضي: تجربة مميزة جدًا، وهذه هي المرة الأولى التي نعمل فيها معًا، وهو نجم كبير وله شعبية واسعة، وأعماله دائمًا قريبة من الناس وتتناول قضايا المجتمع بشكل مباشر، ومنذ أول تعامل بيننا اكتشفت أنه شخص محترم وفنان حقيقي، يهتم بكل تفاصيل دوره وعمل الفريق بأكمله، وهذا جعل العمل معه ممتعًا جدًا، خصوصًا وأن بيننا كيمياء واضحة في المشاهد المشتركة، والمشاهد بين ميادة وعلي كانت قوية ومليئة بالمشاعر المتضاربة والصراعات النفسية، والجديد في العلاقة بينهما أنها لا تعتمد على الشكل التقليدي لعلاقة الرجل والمرأة الذي نشاهده عادة.