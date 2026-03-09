متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 9 مارس 2026 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 9-3-2026:
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026 لنحو:
سعر الشراء:52.11 جنيه.
سعر البيع: 52.21 جنيه.
وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 36.36 جنيه.
سعر البيع: 36.80 جنيه.
سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 38.09 جنيه.
سعر البيع: 38.48 جنيه.
أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 9-3-2026:
ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 60.17 جنيه.
سعر البيع: 60.67 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 69.36 جنيه.
سعر البيع: 70.02 جنيه.
سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 66.57 جنيها.
سعر البيع: 67.28 جنيه.
كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 8 جنيه.
سعر البيع: 8.12 جنيه.
سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 5.61 جنيه.
سعر البيع: 5.69 جنيه.
سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 5.38 جنيه.
سعر البيع: 5.45 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 7.53 جنيه.
سعر البيع: 7.57 جنيه.
سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:
سعر الشراء: 32.96 جنيه.
سعر البيع: 33.17 جنيه.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا كبيرا مستهل تعاملات الأسبوع حيث تجاوز سعر الدولار الـ 52 جنيها في مصر.