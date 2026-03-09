قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا
بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين
دعاء الصباح 19 رمضان مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية
200 مليون استرليني.. تحقيق يكشف ممتلكات المرشد الإيراني الجديد في لندن
البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجمات إيرانية على سترة بينهم أطفال ورضيع
بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر.. الحرس الثوري الإيراني يشن الهجوم الـ30 ضد إسرائيل
إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري
مفتي الجمهورية: لا تنشغلوا بموعد ليلة القدر.. واغتنموا العشر الأواخر بالطاعة
مجمع كهنة حلوان يلتف حول راعيه الأنبا ميخائيل في عيد تجليسه الثاني
متى تبدأ ليلة القدر؟.. الإفتاء تحدد 4 علامات تدل على موعدها
اقتصاد

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 9 مارس 2026 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين 9-3-2026:

ارتفع  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026 لنحو:

سعر الشراء:52.11 جنيه.

سعر البيع: 52.21 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 36.36 جنيه.

سعر البيع: 36.80 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 38.09 جنيه.

سعر البيع: 38.48 جنيه.


أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الإثنين 9-3-2026:

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 60.17 جنيه.

سعر البيع: 60.67 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 69.36 جنيه.

سعر البيع: 70.02 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 66.57 جنيها.

سعر البيع: 67.28 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 8 جنيه.

سعر البيع: 8.12 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 5.61 جنيه.

سعر البيع: 5.69 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 5.38 جنيه.

سعر البيع: 5.45 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 7.53 جنيه.

سعر البيع: 7.57 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 32.96 جنيه.

سعر البيع: 33.17 جنيه.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا كبيرا مستهل تعاملات الأسبوع حيث تجاوز سعر الدولار الـ 52 جنيها في مصر.

