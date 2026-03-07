اعرف أسعار الدولار والعملات الأجنبية وصلت كام

يقدم موقع صدي البلد اسعار العملات اليوم السبت 7-3-2026

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وشهدت أسعار العملات الأجنبية ثباتا في مواجهة الجنيه المصري من دون تغيير وذلك على مستوي البنوك المصرية.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.08 جنيه للشراء و 50.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 58.13 جنيه للشراء و 58.3 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 66.84 جنيه للشراء و 67.05 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو36.7 جنيه للشراء و 36.82 جنيه للبيع.

الكرون الكندي وصل سعر الكرون الكندي امام الجنيه نحو 7.78 جنيه للشراء و 7.8 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 5.18 جنيه للشراء و 5.19 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه 5.43 جنيه للشراء و 5.45 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 64.12 جنيه للشراء و 65.35 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 31.83 جنيه للشراء و 31.92 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي امام الجنيه نحو 35.28 جنيه للشراء و 35.39 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 7.26 جنيه للشراء و 7.28 جنيه للبيع.