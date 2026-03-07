قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي

اللجنة
اللجنة
الإسماعيلية انجي هيبة

قامت لجنة من وزارة  الزراعة  بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بعدد من الأنشطة والقطاعات الزراعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد عطوة جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة.

جاء ذلك بالتنسيق مع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لدعم منظومة العمل الزراعي وتكثيف المتابعة الميدانية، وضمن جهود وزارة الزراعة لمتابعة أنشطة المكافحة الحيوية وتعزيز منظومة العمل الحقلي، حيث استقبلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية لجنة من وزارة الزراعة برئاسة الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

شملت الجولة تفقد مواقع المكافحة الحيوية والصوب الزراعية، حيث تضمنت الزيارة مقر الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمنطقة القناة وسيناء، إلى جانب تفقد مكتب الحجر الزراعي.

كما تضمنت الجولة متابعة الحقول الإرشادية المنزرعة بالقمح على المصاطب بمركزي القصاصين وأبوصوير، والاطلاع على مدى تطبيق التوصيات الفنية الحديثة بالمحاصيل الزراعية، كما شملت الزيارة تفقد وحدات تربية المفترس الأكاروسي ومعمل طفيل الترايكوجراما، وذلك في إطار دعم التوسع في استخدام أساليب المكافحة الحيوية والحد من الاعتماد على المبيدات الكيماوية، بالإضافة إلى متابعة مواقع المكافحة بأبوصوير المخصصة لتطبيق نظم المكافحة المتكاملة.

كما تم خلال الجولة مناقشة سير العمل بالإدارات الزراعية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العمل الزراعي بالمحافظة، مع التأكيد على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

الشيخ السيد سعيد

في ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن سلطان المقارئ الشيخ السيد سعيد

د. محمد مختار جمعة

مختار جمعة: الدعاء جوهر العبادة واستجابته تتحقق عبر 3 عطايا ربانية

«ملتقى الأزهر بلغة الإشارة» يتناول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

«ملتقى الأزهر بلغة الإشارة» يتناول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد