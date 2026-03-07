وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي

قامت لجنة من وزارة الزراعة بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بعدد من الأنشطة والقطاعات الزراعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد عطوة جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة.

جاء ذلك بالتنسيق مع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لدعم منظومة العمل الزراعي وتكثيف المتابعة الميدانية، وضمن جهود وزارة الزراعة لمتابعة أنشطة المكافحة الحيوية وتعزيز منظومة العمل الحقلي، حيث استقبلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية لجنة من وزارة الزراعة برئاسة الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

شملت الجولة تفقد مواقع المكافحة الحيوية والصوب الزراعية، حيث تضمنت الزيارة مقر الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمنطقة القناة وسيناء، إلى جانب تفقد مكتب الحجر الزراعي.

كما تضمنت الجولة متابعة الحقول الإرشادية المنزرعة بالقمح على المصاطب بمركزي القصاصين وأبوصوير، والاطلاع على مدى تطبيق التوصيات الفنية الحديثة بالمحاصيل الزراعية، كما شملت الزيارة تفقد وحدات تربية المفترس الأكاروسي ومعمل طفيل الترايكوجراما، وذلك في إطار دعم التوسع في استخدام أساليب المكافحة الحيوية والحد من الاعتماد على المبيدات الكيماوية، بالإضافة إلى متابعة مواقع المكافحة بأبوصوير المخصصة لتطبيق نظم المكافحة المتكاملة.

كما تم خلال الجولة مناقشة سير العمل بالإدارات الزراعية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العمل الزراعي بالمحافظة، مع التأكيد على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.