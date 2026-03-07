مفاجآت مثيرة الحلقة 4 من «بابا وماما جيران» تشعل السوشيال ميديا

تواصل الحلقة الرابعة من مسلسل «بابا وماما جيران» تصاعد الأحداث ضمن سباق دراما رمضان 2026، حيث تنقلب حياة الزوجين بعد قرار الطلاق، لتبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والصراعات العائلية.

وتكشف الأحداث عن معاناة هشام الذي يجسده أحمد داوود في التوفيق بين عمله كصيدلي ومسؤولياته المنزلية بعد انفصاله عن زوجته نورا التي تقدمها ميرنا جميل، حيث يجد نفسه مضطرًا للقيام بكل مهام البيت من إعداد الطعام ورعاية أبنائه وتنظيم مواعيدهم، في تجربة جديدة لم يعتد عليها من قبل.

في المقابل، تنتقل نورا للعيش مع والدتها في الشقة المجاورة، لكن الخلافات بينها وبين هشام لا تتوقف، بل تتصاعد عندما تقرر اللجوء إلى محكمة الأسرة، وترفع عدة قضايا ضده من بينها دعوى تمكين من مسكن الزوجية وتبديد القائمة، إلى جانب مطالبتها بالنفقة، ما يزيد من حدة التوتر بين الطرفين.

وتزداد الأمور تعقيدًا مع تدخل العائلة في الأزمة، حيث تقرر والدة هشام البحث عن عروس جديدة لابنها، وتقوم بالفعل بترتيب لقاء بينه وبين فتاة أخرى. وعلى الرغم من دهشة هشام من تصرف والدته ومحاولته الانسحاب من اللقاء، إلا أن إصرارها يجبره على البقاء، في موقف يحمل الكثير من المفارقات الكوميدية.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من مختلف الأجيال، حيث يشارك في البطولة كل من احمد داوود، ميرنا جميل ، عايدة رياض ، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، محمد التاجى ، إسماعيل فرغلي، وجان رامز، و اخرون في توليفة تمثيلية تجمع الخبرة بالطاقة الشبابية.

مسلسل «بابا وماما جيران» يعرض على Mbc مصر و شاهد من تأليف ولاء الشريف، إخراج محمود كريم، وإنتاج صباح إخوان، ويتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على مفارقات الحياة اليومية فى حالات الطلاق.