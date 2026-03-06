بابا وماما جيران الحلقة الأولى.. جيهان خليل تحتفل مع ميرنا جميل بالطلاق

تشارك الفنانة جيهان خليل في بطولة مسلسل "بابا وماما جيران "، المذاع عبر منصة "شاهد"، وقناة “Mbcمصر".

وتقدم جيهان خليل شخصية "ليلى" الصديقة المقربة لميرنا جميل، والتي تساعدها في تخطى طلاقها من زوجها الفنان أحمد دواد ضمن أحداث العمل.



وخلال الحلقة الأولى من المسلسل، تساند ليلى، نورا وتطلب منها الذهاب إلى الاحتفال بحرية الطلاق ولكن يتفاجآن بتواجد أحمد دواد في نفس المكان.

كما طلبت منها أن يذهبان لعمل قصة شعر جديدة ليجعلا زوج ميرنا جميل يشعر بالغيرة.

وتواصل شخصية "ليلى" في دعم ميرنا جميل خلال أحداث الحلقة الثانية، حيث تطلب منها أن تترك زوجها نهائيا ولا تساعده في أي شئ لأولادهما



أبطال مسلسل "بابا وماما جيران"

وإلى جانب الفنانة جيهان خليل، يضم مسلسل "بابا وماما جيران"، كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، ميمي جمال، إسماعيل فرغلي، محمود حافظ، محمد محمود، عايدة رياض.