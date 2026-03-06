قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
أخبار العالم

الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية

فرناس حفظي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية، وفي وقت سابق، تم الإعلان عن  اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

وذكر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بمنصة "إكس" أنهما "أدانا العدوان الإيراني على المملكة ودولة الإمارات والدول الشقيقة"، وأكدا "تضامن الرياض وأبوظبي الكامل ووضع كافة الإمكانات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاهه".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول المجلس، معتبرين إياها تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والعالمي.

وطالب الوزراء - خلال اجتماع استثنائي عقد أمس الخميس في بروكسل لمناقشة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إيران بوقف هجماتها فوراً، وأشاروا إلى الحق الأصيل لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات ضد الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما يسهم في استعادة السلم والأمن الدوليين، مع الإشارة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ عليهما.

