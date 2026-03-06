مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

شهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي حادثا مروعا بمصرع وإصابة ٦ أشخاص.

وحصل موقع صدي البلد علي أسماء وحالات المصابين والضحايا في حادث تصادم عدة سيارات الذي وقع منذ قليل بطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

عمار حمدي أحمد عارف، 15 عامًا، مقيم أبو عطوة، مصاب بغيبوبة تامة وكسر مضاعف بالفخذين والذراعين ونزيف داخلي بالبطن والصدر وكسر بالضلوع.

خالد محمد فوزي، 14 عامًا، مقيم أبو عطوة، مصاب بغيبوبة تامة ونزيف من الأنف والأذن واشتباه كسر بالجمجمة.

محمد عفيفي أحمد محمد، 25 عامًا، مقيم أبو عطوة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.



فيما أسفر الحادث عن وفاة كل من:

محمد خالد فتحي سليمان، 18 عامًا، متوفى إثر كسور متعددة بالجسم والجمجمة.

إسماعيل علي إسماعيل حسين، 22 عامًا.

جثة لشخص مجهول الهوية، ذكر يبلغ من العمر نحو 18 عامًا.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي اتجاه العاشر من رمضان وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.