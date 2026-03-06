أكمل قرطام يفوز برئاسة حزب المحافظين بنسبة 83.7%

أسفرت انتخابات رئاسة حزب المحافظين عن فوز المهندس أكمل قرطام بمنصب رئيس الحزب، بعد حصوله على 83.7% من إجمالي الأصوات في انتخابات الجمعية العمومية.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح قرطام بفارق كبير عن منافسه مجدي حمدان، الذي حصل على 15.73% من الأصوات، كما أسفرت الانتخابات عن فوز عمرو الشريف بمنصب نائب رئيس حزب المحافظين، ضمن قائمة قرطام وبنفس النسبة. كما اسفرت الانتخابات فوز 75 مرشحاً لشغل الهيئة العليا للحزب.

وعُقدت الجمعية العمومية للحزب بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضائه، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، من بينهم عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وعدد من الشخصيات السياسية.

وشهدت أعمال الجمعية فتح باب تسجيل الحضور، ثم بدء الجلسات الرسمية التي تضمنت إجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب، إلى جانب استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.