سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أكمل قرطام يفوز برئاسة حزب المحافظين بنسبة 83.7%

أكمل قرطام ، رئيس حزب المحافظين
معتز الخصوصي

أسفرت انتخابات رئاسة حزب المحافظين عن فوز المهندس أكمل قرطام بمنصب رئيس الحزب، بعد حصوله على 83.7% من إجمالي الأصوات في انتخابات الجمعية العمومية.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح قرطام بفارق كبير عن منافسه مجدي حمدان، الذي حصل على 15.73% من الأصوات، كما أسفرت الانتخابات عن فوز عمرو الشريف بمنصب نائب رئيس حزب المحافظين، ضمن قائمة قرطام وبنفس النسبة. كما اسفرت الانتخابات فوز 75 مرشحاً لشغل الهيئة العليا للحزب.

وعُقدت الجمعية العمومية للحزب بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضائه، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، من بينهم عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وعدد من الشخصيات السياسية.

وشهدت أعمال الجمعية فتح باب تسجيل الحضور، ثم بدء الجلسات الرسمية التي تضمنت إجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب، إلى جانب استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

انتخابات رئاسة حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام نائب رئيس حزب المحافظين عمرو الشريف مجدي حمدان

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

حرب إيران واسرائيل

حرب جديدة.. كيف نجحت إيران في خداع إسرائيل برسمة على الأسفلت؟

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الدوري المصري

موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

إفطار المطرية

أحد المنظمين الأساسيين لإفطار المطرية: المائدة توسعت إلى 21 شارعًا.. وجهزنا نحو 100 ألف وجبة للصائمين بجمعية شهرية على مدار عام لتوفير تكلفة الطعام

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستقبل وفد مؤسسة حياة كريمة ويؤكد: استمرار التعاون لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يطلق شارة بدء توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

