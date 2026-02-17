قائمة عماد الشريف تعتذر عن خوض انتخابات رئاسة حزب المحافظين وتدعم أكمل قرطام

تقدم المهندس عماد الشريف، القيادي بحزب المحافظين، بطلب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لسحب أوراق ترشحه من انتخابات رئاسة الحزب، فيما أعلن المهندس فيصل سالم اعتذاره عن الترشح لمنصب نائب رئيس الحزب.

وأعلن الشريف وسالم، في بيان مشترك أرسل إلى "لجنة الانتخابات" و"المكتب الإعلامي"، دعمهما لترشح المهندس أكمل قرطام لرئاسة الحزب، و عمرو الشريف لمنصب نائب الرئيس.

وقال الشريف إن قراره يأتي حرصًا على وحدة الصف الحزبي وتغليبًا للمصلحة العليا للحزب، ودعمًا لمسار التوافق والعمل المؤسسي بما يضمن استقرار الحزب واستمرار مسيرته.

وأعرب عن تقديره لأعضاء حزب المحافظين الذين ساندوه منذ إعلان ترشحه، مؤكدًا اعتزازه بثقة زملائه واستمرار دعمه لكل الجهود التي تخدم الحزب وأعضائه، والعمل بروح الفريق لتعزيز حضوره في المشهد السياسي.

من جانبه، أوضح فيصل سالم أن اعتذاره عن الترشح جاء عقب إعلان أكمل قرطام خوض انتخابات رئاسة الحزب، مشيرًا إلى أن "قرطام يمتلك سجل حافل من تحمل الأعباء على مدار العقد ونصف الماضي داخل الحزب" لافتاً إلى أنه الأجدر بقيادته خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تمر به الحياة الحزبية في مصر من ظروف تتطلب قيادة حكيمة.

وشدد سالم على أن المنافسة داخل الحزب كانت وستظل تعبيرًا صحيًا عن الديمقراطية الداخلية، وأن الهدف المشترك هو تعزيز دور الحزب سياسيًا وتنظيميًا خلال الفترة القادمة.