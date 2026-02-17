البرلمان الأوروبي يعطل ميزات الذكاء الاصطناعي لمخاوف تتعلق بالأمن السيبراني

قام البرلمان الأوروبي بتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة عمل المشرعين وموظفيهم بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات.

وقالت صحيفة " بولتيكو " إن البرلمان أرسل بريدا إلكترونيا إلى أعضائه يفيد بتعطيل "ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة" على أجهزة الشركات اللوحية بعد أن قدرت إدارة تكنولوجيا المعلومات أنها لا تستطيع ضمان أمن بيانات الأدوات.

وذكرت الصحيفة أن "بعض هذه الميزات تستخدم الخدمات السحابية لتنفيذ المهام التي يمكن التعامل معها محليا، وإرسال البيانات من الجهاز".

وقال مكتب الدعم الفني البرلمان الأوروبي في البريد الإلكتروني "مع استمرار تطور هذه الميزات، حيث تصبح متاحة على المزيد من الأجهزة، لا يزال يتم تقييم المدى الكامل للبيانات المشتركة مع مقدمي الخدمات وإلى أن يتم توضيح ذلك بالكامل، يعتبر من الأسلم إبقاء هذه الميزات معطلة".