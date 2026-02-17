قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
روسيا.. انهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة بـ سيرتولوفو الروسية
أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يعطل ميزات الذكاء الاصطناعي لمخاوف تتعلق بالأمن السيبراني
أ ش أ

 قام البرلمان الأوروبي بتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة عمل المشرعين وموظفيهم بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات.

وقالت صحيفة " بولتيكو " إن البرلمان أرسل بريدا إلكترونيا إلى أعضائه يفيد بتعطيل "ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة" على أجهزة الشركات اللوحية بعد أن قدرت إدارة تكنولوجيا المعلومات أنها لا تستطيع ضمان أمن بيانات الأدوات.

وذكرت الصحيفة أن "بعض هذه الميزات تستخدم الخدمات السحابية لتنفيذ المهام التي يمكن التعامل معها محليا، وإرسال البيانات من الجهاز".

وقال مكتب الدعم الفني البرلمان الأوروبي في البريد الإلكتروني "مع استمرار تطور هذه الميزات، حيث تصبح متاحة على المزيد من الأجهزة، لا يزال يتم تقييم المدى الكامل للبيانات المشتركة مع مقدمي الخدمات وإلى أن يتم توضيح ذلك بالكامل، يعتبر من الأسلم إبقاء هذه الميزات معطلة".

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

جانب من اللقاء

لتبادل الخبرات والاستفادة بالقدرات المصرية.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الرواندى

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والمركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي |صور

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدى على طالب بسلاح أبيض بالإسكندرية

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

