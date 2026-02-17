قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

يُقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة دور الـ8 (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، وذلك لتحديد مواجهات الأندية الثمانية المتأهلة، ورسم طريق المنافسة حتى المباراة النهائية.

وتُجرى مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي.



الأندية المتأهلة إلى دور الـ8

نجحت 8 أندية في حجز مقاعدها بربع النهائي، وهي:

الأهلي وبيراميدز (مصر)، الترجي (تونس)، نهضة بركان والجيش الملكي (المغرب)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، والهلال السوداني (السودان).

مشوار الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات

تأهل النادي الأهلي إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

كما صعد بيراميدز إلى دور الـ8 متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، إثر تحقيقه الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.





نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا



يُقسم “كاف” الفرق إلى مستويين:

المستوى الأول: متصدرو المجموعات الأربعة

المستوى الثاني: أصحاب المركز الثاني في المجموعات

وبحسب النظام، يواجه كل فريق من المستوى الأول فريقًا من المستوى الثاني.

احتمالات مواجهات الأهلي وبيراميدز

من المنتظر أن يواجه الأهلي أحد الفرق التالية:

الترجي – نهضة بركان – صن داونز

أما بيراميدز، فسيصطدم بأحد الأندية:

الترجي – صن داونز – الجيش الملكي

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم

تنطلق القرعة اليوم الثلاثاء 17 فبراير في تمام:

2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة

3:00 عصرًا بتوقيت السعودية



القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تُنقل القرعة عبر:

قناة ON Sport

beIN Sports الإخبارية

القناة الرياضية المغربية

قناة “كاف” الرسمية على يوتيوب







