وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأهلي وبيراميدز يحققان إنجازا استثنائيا في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
منتصر الرفاعي

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الأحد، لتتضح ملامح الدور ربع النهائي وتبدأ مرحلة الحسم بمواجهات مرتقبة تحمل طابعًا ناريًا، خاصة مع الحضور العربي اللافت في هذا الدور.

الأهلي وبيراميدز يحافظان على سجل خالي من الهزائم

تمكن كل من الأهلي وبيراميدز من كتابة فصل مميز في مشوارهما القاري بعد أن أصبحا الناديين الوحيدين اللذين أنهوا مرحلة المجموعات دون أي هزيمة في تأكيد على قوتهما وثبات مستواهما طوال البطولة.

وشهدت الجولة الختامية من المجموعة الثانية تعادل الأهلي السلبي مع الجيش الملكي ليضمن صدارة مجموعته ويصعد ممثل المغرب إلى الدور ربع النهائي أيضًا. وفي نفس الجولة، حقق يانج أفريكانز فوزًا كبيرًا على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة لكنه لم يكن كافيًا للتأهل.

بقية المتأهلين والميزانية الجماهيرية

إلى جانب الأهلي وبيراميدز تصدر كل من الهلال السوداني والملعب المالي مجموعتيهما بينما حل في المركز الثاني كل من الترجي الرياضي التونسي، ماميلودي صن داونز، ونهضة بركان.

وحسب لوائح البطولة، ستلعب الفرق المتصدرة مباريات الإياب على ملاعبها ووسط جماهيرها، ما يمنحها أفضلية نسبية في سباق التأهل إلى نصف النهائي، ويزيد من سخونة المنافسة في الأدوار الإقصائية.

موعد مراسم القرعة

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يوم الثلاثاء 17 فبراير لإجراء مراسم سحب القرعة على أن تنطلق في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة وسط ترقب واسع لمعرفة المواجهات المرتقبة بين كبار أندية القارة على أن تنقل قناة «بي إن سبورتس» الإخبارية فعاليات القرعة مباشرة.

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

