الأهلي وبيراميدز يحققان إنجازا استثنائيا في دوري أبطال أفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الأحد، لتتضح ملامح الدور ربع النهائي وتبدأ مرحلة الحسم بمواجهات مرتقبة تحمل طابعًا ناريًا، خاصة مع الحضور العربي اللافت في هذا الدور.

الأهلي وبيراميدز يحافظان على سجل خالي من الهزائم

تمكن كل من الأهلي وبيراميدز من كتابة فصل مميز في مشوارهما القاري بعد أن أصبحا الناديين الوحيدين اللذين أنهوا مرحلة المجموعات دون أي هزيمة في تأكيد على قوتهما وثبات مستواهما طوال البطولة.

وشهدت الجولة الختامية من المجموعة الثانية تعادل الأهلي السلبي مع الجيش الملكي ليضمن صدارة مجموعته ويصعد ممثل المغرب إلى الدور ربع النهائي أيضًا. وفي نفس الجولة، حقق يانج أفريكانز فوزًا كبيرًا على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة لكنه لم يكن كافيًا للتأهل.

بقية المتأهلين والميزانية الجماهيرية

إلى جانب الأهلي وبيراميدز تصدر كل من الهلال السوداني والملعب المالي مجموعتيهما بينما حل في المركز الثاني كل من الترجي الرياضي التونسي، ماميلودي صن داونز، ونهضة بركان.

وحسب لوائح البطولة، ستلعب الفرق المتصدرة مباريات الإياب على ملاعبها ووسط جماهيرها، ما يمنحها أفضلية نسبية في سباق التأهل إلى نصف النهائي، ويزيد من سخونة المنافسة في الأدوار الإقصائية.

موعد مراسم القرعة

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يوم الثلاثاء 17 فبراير لإجراء مراسم سحب القرعة على أن تنطلق في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة وسط ترقب واسع لمعرفة المواجهات المرتقبة بين كبار أندية القارة على أن تنقل قناة «بي إن سبورتس» الإخبارية فعاليات القرعة مباشرة.