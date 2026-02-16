بيرزي وشكري يقودان مهمة إنهاء ملف شركة الكرة في الزمالك

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن تولي الثنائي هاني بيرزي وهاني شكري أعضاء مجلس إدارة الفارس الأبيض مهمة إنهاء ملف شركة الكرة الخاصة بالنادي.

ويتولى بيرزي وشكري مهمة إنهاء كافة الأمور المعلقة الخاصة بشركة الكرة بنادي الزمالك.

اقتراب انشاء شركة الكرة بالزمالك

وكان الإعلامي أحمد شوبير كشف عن اقتراب نادي الزمالك من تدشين شركة كرة القدم لإدارة الملف بشكل جديد خلال الفترة المقبلة في إطار التطوير والتنظيم الجديد.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “الزمالك أتم كل الورق المتعلق بشركة الكرة وسيعلن إنشاءها بشكل رسمي خلال أيام”.

وأضاف: “يحاول النادي حل قضايا الفيفا بشأن إيقاف القيد قبل شهرين لعدم التعرض لعقوبات جديدة تمنعه من المشاركة في البطولات القارية”.