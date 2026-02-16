قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
رياضة

7 غيابات تضرب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، خلال معسكره في الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ويغيب عن نادي الزمالك كلا من: عمرو ناصر وآدم كايد وبارون أوشينج بسبب الإصابة، فيما يواصل محمود جهاد الغياب لعدم اكتمال جاهزيته الفنية.

ويبتعد محمد عواد حارس مرمى الأبيض عن المشاركة بسبب أزمته الأخيرة مع معتمد جمال بشأن القرارات الفنية فيما يغيب أحمد فتوح عن الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا على أن يتم تجهيزه للقاء حرس الحدود يوم الجمعة المقبلة.

ويفضل معتمد جمال إبعاد محمد صبحي عن حراسة مرمى الفريق لحين تعافيه بالكامل من الإصابة بالتهابات في وتر أكيلس.

ويحاول نادي الزمالك مواصلة النتائج الإيجابية التي بدأها مع معتمد جمال المدير الفني الجديد على أمل تحقيق بطولة وسط الأزمات التي وقع فيها النادي خلال الفترة الأخيرة

ونجح الزمالك في الوصول لدور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

الزمالك نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس مصر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

الذهب

حوكمة الذهب والشمول المالي.. الذهب أداة استقرار وادخار ذكي في مصر

السجائر الإلكترونية

شعبة المصدرين تحذر من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيب والسجائر الإلكترونية

جانب من الجولة

على مساحة 500 فدان.. وزيرة الإسكان تتابع معدلات الإنجاز في مشروعات حدائق تلال الفسطاط

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

