7 غيابات تضرب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، خلال معسكره في الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ويغيب عن نادي الزمالك كلا من: عمرو ناصر وآدم كايد وبارون أوشينج بسبب الإصابة، فيما يواصل محمود جهاد الغياب لعدم اكتمال جاهزيته الفنية.

ويبتعد محمد عواد حارس مرمى الأبيض عن المشاركة بسبب أزمته الأخيرة مع معتمد جمال بشأن القرارات الفنية فيما يغيب أحمد فتوح عن الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا على أن يتم تجهيزه للقاء حرس الحدود يوم الجمعة المقبلة.

ويفضل معتمد جمال إبعاد محمد صبحي عن حراسة مرمى الفريق لحين تعافيه بالكامل من الإصابة بالتهابات في وتر أكيلس.

ويحاول نادي الزمالك مواصلة النتائج الإيجابية التي بدأها مع معتمد جمال المدير الفني الجديد على أمل تحقيق بطولة وسط الأزمات التي وقع فيها النادي خلال الفترة الأخيرة

ونجح الزمالك في الوصول لدور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.