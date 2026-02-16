أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد.. مسيرة حافلة من الطب إلى المحليات

ننشر السيرة الذاتية للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد عقب حلفه اليمين الدستورية صباح اليوم الاثنين، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخرج الدكتور أحمد الأنصاري عام 2001 في كلية الطب، وعمل بخدمات نقل الدم لمدة 6 سنوات، وفي عام 2007 سافر ببعثة تابعة لوزارة الصحة درس خلالها ماجستير إدارة أعمال وإدارة نظم صحية لمدة سنتين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام 2010 كُلف بالعمل على تطوير المجالس الطبية المتخصصة لوجود أزمات في العلاج على نفقة الدولة ثم أصبح نائبا لرئيس هيئة الإسعاف في نفس العام بجانب المجالس الطبية المتخصصة وخلال فترة توليه حصلت الهيئة على المركز الثاني في جائزة الصحة العربية، وتم تكريمه مع رئيس الهيئة حينها وفقا للموقع الرسمي لهيئة الإسعاف.

وفي سبتمبر 2013 تم تعيينه رئيسا لهيئة الإسعاف وفي 2017 أسندت إليه مهمة رئاسة بعثة الحج الطبية المصرية.

وتولى منصب مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، وحقق تقدما كبيرا فيه حيث تم الانتهاء من أكثر من نصف الحالات قبل الموعد المحدد لهم وفى أغسطس 2018 تم تعيينه محافظا لسوهاج، ثم محافظا للفيوم في نوفمبر لعام 2019، ليتولى محافظة الجيزة حاليا في شهر فبراير لعام 2025.