الأوقاف: انطلاق ترتيبات الموسم الثاني من دولة التلاوة بعد شهر رمضان

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن بدء الاستعدادات الفعلية للنسخة الثانية من برنامج «دولة التلاوة» مباشرة عقب انقضاء شهر رمضان، وذلك بعد النجاح الاستثنائي للموسم الأول.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن البرنامج شهد مجهوداً جباراً، حيث استقبلت الوزارة 14 ألف موهبة، جرى تصفيتهم إلى 300 متسابق تنافسوا في تصفيات حظيت بحضور الوزير شخصياً، حتى انتهت الرحلة بالوصول إلى 5 متسابقين في المرحلة النهائية.

وتقديراً لعظمة هذه المواهب، كشف الأزهري عن تشكيل لجنة محكمين موقرة تضم 9 أعضاء من الخبراء، أوكلت إليهم مسؤولية اختيار الفائز الأول وتحديد أصحاب المراكز في جميع الفئات.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن تفاصيل إعلان الفائزين في فرعي الترتيل والتجويد ستتم في الليلة الأولى من رمضان، مع تنظيم احتفاء كبير لتكريم الثلاثة الأوائل بكل فرع.



وبحسب تصريحات المتحدث الرسمية، سيتم منح الفائز بالمركز الأول في كل من الترتيل والتجويد جائزة مالية قيمتها مليون جنيه، فضلاً عن تسجيل المصحف كاملاً بصوت الفائز لإذاعته عبر قناة مصر للقرآن الكريم، تشجيعاً للحناجر الذهبية التي نجحت في اجتياز التصفيات المتكررة.

