مانشستر يونايتد يغري فينيسيوس بعرض ضخم تمهيدًا لضمه في الصيف

أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة مانشستر يونايتد دخلت بقوة في سباق التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عبر تقديم عرض مالي ضخم تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة “Topskills Sports” الأمريكية، عرض النادي الإنجليزي راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد، في خطوة تعكس جدية اهتمامه بخدمات الجناح البرازيلي.

وأوضحت التقارير أن فينيسيوس لا يزال مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2027، لكنه لم يحسم موقفه بشأن تمديد تعاقده حتى الآن، ما يفتح الباب أمام احتمالات الرحيل، خاصة في ظل تحركات مانشستر يونايتد المكثفة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 60 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني بـ58 نقطة، وسط منافسة مشتعلة على اللقب.