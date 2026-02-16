قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5760 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6720 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7680 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53760 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 16 فبراير 2026.


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.83 جنيه

سعر الشراء: 46.73 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.59 جنيه

سعر الشراء: 55.45 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.93 جنيه

سعر الشراء: 63.78 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.49 جنيه

سعر الشراء: 12.46 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.75 جنيه

سعر الشراء: 12.72 جنيه


أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر اليوم على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، وتتراوح العظمي نهارا على القاهرة الكبري ما بين ال29 إلى 30 درجة مئوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن السواحل الشمالية الغربية تبدأ اليوم تشعر ببعض انخفاضات درجات الحرارة، نتيجة بداية دخول كتل هوائية شمالية من الناحية الغربية.

وتابع أن المناطق الداخلية من الجمهورية تظل تتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية الحارة التي تؤدي لإرتفاع درجات الحرارة، ولكن من غدا الكتل الهوائية الشمالية التي درجات حرارتها منخفضة تبدأ تؤثر على كل مناطق الجمهورية، وبالتالي من غدا هناك إنخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية.

وأشار إلى أن القاهرة الكبري غدا تسجل من 23 إلى 24 درجة مئوية، وعلي نهاية الأسبوع تصل ما بين ال20 إلى 21 درجة مئوية، وتعود بشكل تدريجي إلى المعدلات الطبيعية.

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

إكس

تعطل منصة إكس في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل

أوباما

تواصلت معانا.. أوباما يعلق على الجدل بشأن المخلوقات الفضائية

أرشيفية

إسرائيل تتهم مواطن بالتجسس لصالح إيران و جمع معلومات عن وزير الدفاع السابق

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

