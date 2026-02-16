أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الاثنين



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5760 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6720 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7680 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53760 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 16 فبراير 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.83 جنيه

سعر الشراء: 46.73 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.59 جنيه

سعر الشراء: 55.45 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.93 جنيه

سعر الشراء: 63.78 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.49 جنيه

سعر الشراء: 12.46 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.75 جنيه

سعر الشراء: 12.72 جنيه



أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر اليوم على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، وتتراوح العظمي نهارا على القاهرة الكبري ما بين ال29 إلى 30 درجة مئوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن السواحل الشمالية الغربية تبدأ اليوم تشعر ببعض انخفاضات درجات الحرارة، نتيجة بداية دخول كتل هوائية شمالية من الناحية الغربية.

وتابع أن المناطق الداخلية من الجمهورية تظل تتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية الحارة التي تؤدي لإرتفاع درجات الحرارة، ولكن من غدا الكتل الهوائية الشمالية التي درجات حرارتها منخفضة تبدأ تؤثر على كل مناطق الجمهورية، وبالتالي من غدا هناك إنخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية.

وأشار إلى أن القاهرة الكبري غدا تسجل من 23 إلى 24 درجة مئوية، وعلي نهاية الأسبوع تصل ما بين ال20 إلى 21 درجة مئوية، وتعود بشكل تدريجي إلى المعدلات الطبيعية.