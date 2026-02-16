قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تجديد الثقة في عمرو البشبيشي نائبًا لمحافظ كفر الشيخ.. تعرف على سيرته الذاتية

د.عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ
د.عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت حركة المحافظين 2026، تجديد الثقة في الدكتور عمرو مجدي البشبيشي، نائبًا لمحافظ كفر الشيخ، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أن حظى بثقة القيادة السياسية.

السيرة الذاتية لنائب محافظ كفر الشيخ 

 تخرج الدكتور عمرو البشبيشي في كلية الحقوق جامعة طنطا، وحصل على درجة الماجستير فى القانون العام عام 2012م، ونال درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة طنطا في 10 مارس 2024م، وجاءت رسالته تحت عنوان «دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة».

خريج البرنامج الرئاسي

وتخرج «البشبيشي» في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحصل على العديد من الدورات التدريبية أهمها البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP 2018م،والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP 2017 ،والعديد من الدورات التدريبية بمركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.

وشارك نائب محافظ كفر الشيخ، فى تنظيم وحضور العديد من المؤتمرات الوطنية والمنتديات الدولية، وشارك فى نموذج محاكاة الدولة المصرية مسئولًا عن حقيبة محافظة كفر الشيخ وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما شارك ضمن مجموعة مختارة من الشباب فى فعاليات التدريب المشترك بين كل من مصر واليونان وإيطاليا «ميدوزا 7 »، وعمل كمحامٍ حر، ثم عُين عضوًا بالمكتب الفنى لمحافظ كفرالشيخ إلى أن تم انتدابه لأكاديمية الوطنية للتدريب للعمل، كمدير للمكتب الفنى لقطاع التدريب.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو البشبيشي، من مواليد مدينة كفر الشيخ، أول من تولى منصب نائب محافظ كفر الشيخ في تاريخ المحافظة.

د.عمرو البشبيشي 
