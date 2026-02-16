غدًا.. فصل الكهرباء عن 7 قرى بالرياض في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي، غدًا، الثلاثاء، الموافق 17 فبراير الجاري، عن عدد من القرى، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.

ومن المقرر أن يبدأ انقطاع التيار الكهربائي غدًا في تمام الساعة السابعة صباحاً ويستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، على أن يتم إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل الكهرباء

وذكرت الوحدة المحلية، القرى المتأثرة بفصل الكهرباء وهي: قرية الرصيف وتوابعها، قرية أبو مصطفى، قرية الوزارية وتوابعها، قرية الرغامة وتوابعها، قرية أبو ريا وتوابعها، قرية الثابت وتوابعها، وقرية الحصفة وتوابعها