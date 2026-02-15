صاحب إسهامات بارزة.. رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى الدكتور مفيد شهاب

نعى الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الفقيد كان أحد أعلام القانون الدولي في مصر والعالم العربي، وصاحب إسهامات بارزة في تطوير التعليم العالي والارتقاء بالأداء الأكاديمي والمؤسسي، فضلًا عن عطائه الوطني المشهود في العديد من الملفات القانونية المهمة، وفي مقدمتها دوره البارز في مفاوضات تحكيم طابا، التي تُوجت باستعادة هذا الجزء الغالي من أرض الوطن.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مصر فقدت برحيله قامة علمية وقانونية كبيرة، ورمزًا من رموز العمل الأكاديمي والوطني، ستظل سيرته ومسيرته مصدر إلهام للأجيال القادمة من الباحثين وطلاب العلم.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ بيانه بتقديم خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.