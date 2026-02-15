فرص بالجملة للأحمر.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والجيش الملكي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط متواصل من جانب لاعبي النادي الأهلي، وهددوا مرمى الفريق المغربي بأكثر من فرصة للتسجيل ولكن حارس الجيش الملكي تصدي لاكثر من كرة أبرزها من مروان عثمان ومحمد على بن رمضان وبن شرقي.

وأهدر بن رمضان فرصة التسجيل للأهلي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من طاهر محمد طاهر لكنه سدد الكرة في جسد مدافع الجيش الملكي المغربي.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجيش الملكي المغربي التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ويلسين كامويش وحسين الشحات ويوسف بلعمري وإمام عاشور وأحمد عيد وعمرو الجزار وكريم فؤاد.



