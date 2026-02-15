الأحمر يتصدر.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط متواصل من جانب لاعبي النادي الأهلي، وهددوا مرمى الفريق المغربي بأكثر من فرصة للتسجيل ولكن حارس الجيش الملكي تصدي لاكثر من كرة أبرزها من مروان عثمان ومحمد على بن رمضان وبن شرقي.

وأهدر بن رمضان فرصة التسجيل للأهلي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من طاهر محمد طاهر لكنه سدد الكرة في جسد مدافع الجيش الملكي المغربي.

وفي الدقيقة 65 أجرى النادي الأهلي تغييرا بنزول إمام عاشور بديلا لمروان عطية لتنشيط الجبهة الهجومية للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 70 أهدر بن شرقي فرصة محققة للتسجيل لكن كرته أعتلت العارضة بعيدا عن المرمى، وقبله أهدر مروان عثمان فرصة للتسجيل لكن كرته ارتدت من جسد مدافع الجيش الملكي المغربي.

وفي الدقيقة 75 أجرى الأهلي تغييرين بنزول كامويش ويوسف بلعمري بدلا من مروان عثمان وأحمد نبيل كوكا.

اشتباك بالأيدي

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي مشاجرة بالأيدي بين لاعبي الفريقين اعتراضا على قرار حكم اللقاء في إحدى الكرات.

واشتبك لاعبي الفريقين بالأيدي وتسبب ذلك في حدوث بعض أحداث الشغب من قبل جماهير الجيش الملكي المغربي مما دفع أفراد الأمن المكلفين بحراسة أسوار المدرجات بمنع أي احداث شغب ليستكمل اللقاء بعد ذلك.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 10 ليحتل صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية، ورفع الجيش الملكي رصيده للنقطة 9 ليحتل المركز الثاني ويرافق الأهلي لدور الثمانية.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجيش الملكي المغربي التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ويلسين كامويش وحسين الشحات ويوسف بلعمري وإمام عاشور وأحمد عيد وعمرو الجزار وكريم فؤاد.



