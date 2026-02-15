مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026، تتزايد معدلات البحث عن مواعيد العمل الرسمية بالقطاع المصرفي، إلى جانب موعد استطلاع هلال الشهر الكريم في مصر، في ظل حرص المواطنين على تنظيم تعاملاتهم البنكية والاستعداد للشهر الفضيل.

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 2026، أعلن البنك المركزي المصري مواعيد العمل الرسمية للقطاع المصرفي خلال الشهر الكريم، وذلك بهدف تنظيم سير العمل داخل البنوك وضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بكفاءة ومرونة طوال فترة الصيام.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2026

وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن مواعيد العمل للموظفين داخل البنوك ستبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر، بينما تقرر استقبال الجمهور من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 بعد الظهر.

وأكد البنك التزامه الكامل بتيسير حصول العملاء على مختلف الخدمات المصرفية خلال شهر رمضان، مع الحفاظ على انتظام العمل داخل الفروع على مستوى الجمهورية.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

وبشأن موعد شهر رمضان 2026 في مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر رمضان، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا لإعلان أول أيام الشهر الكريم رسميا.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام ستجرى يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك وفقا للضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المواطنين بشأن مواعيد العمل الرسمية بالقطاع المصرفي، وكذلك الإعلان الدقيق عن غرة شهر رمضان المبارك لعام 2026.

وتعكس هذه القرارات والإجراءات حالة التنسيق الكامل بين المؤسسات الرسمية، بما يضمن انتظام الخدمات المصرفية خلال شهر رمضان 2026، إلى جانب الإعلان الدقيق والرسمي عن موعد بدايته، بما يحقق الاستقرار وييسر على المواطنين مختلف شؤونهم الحياتية خلال الشهر الكريم.