انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل المستدام بحضور قيادات البنك المركزي ومؤسسات التمويل الدولية

انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر للتمويل المستدام بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، والذي ينظمه البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف تعزيز التمويل المستدام ودعم التعاون من أجل القدرة على التكيف مع التغير المناخي في أفريقيا.

وشارك بفعاليات المؤتمر حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري و الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار و الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ و المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وكلا من طارق الخولي ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك المصرية وقيادات الجهاز المصرفي وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و ممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC و مجموعة البنك الدولي، وممثلي السفارات الأوروبية في مصر.

وعرض المؤتمر من خلال مشاركة المؤسسات المالية و صُناع القرار والخبراء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، واستكشاف حلول وشراكات مبتكرة تساهم في تسريع تمويل العمل المناخي ودعم مستقبل مستدام

جاء اطلاق المؤتمر ضمن برنامج "مصر 30x30 الذي يقوده مؤسسة التمويل الدولية (IFC (والبنك الدولي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويهدف إلى تطوير سياسات التمويل األخضر، ودعم األسواق، ورفع الكفاءة المؤسسية، لضمان جاهزية مصر لتحقيق أهدافها المناخية وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.