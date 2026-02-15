قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وخفض التصعيد في المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاحد ١٥ فبراير، مع محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي.

أكد الوزيران عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز أطر التكامل والتنسيق العربي والأفريقي المشترك.

وأشاد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد بانعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية-التونسية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من ٨ إلى ١١ سبتمبر ٢٠٢٥، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن انعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك على هامشها، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة خلال المرحلة المقبلة والبناء عليها للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

كما نوه وزير الخارجية بالزيارة التي قام بها إلى تونس يومي ٢٥ و٢٦ يناير ٢٠٢٦، وما شهدته من لقاءات بناءة عكست الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات، وتوحيد الرؤى إزاء القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، واتفقا على مواصلة التنسيق في إطار الآلية الثلاثية لدول الجوار مع الجزائر بما يهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث أكدا ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

 كما شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور داخل أطر الاتحاد الإفريقي بما يدعم جهود السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، ويعزز دور المؤسسات الإفريقية في التعامل مع التحديات الراهنة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة قمة الاتحاد الإفريقي

