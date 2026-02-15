قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بسعر لن تصدقه.. إصدار فاخر لهاتف آيفون 17 برو.. إليك التفاصيل كاملة

هاتف كافيار
هاتف كافيار
لمياء الياسين

أطلقت شركة كافيار سلسلة جديدة من التصاميم المخصصة لهاتف آيفون 17 برو ، مستوحاة من عيد الحب  تحمل المجموعة اسم "حديقة عدن"، وتضم ثلاثة تصاميم محدودة الإصدار مستوحاة من رموز الحب والوفاء التقليدية. تبدأ الأسعار من 10,000 دولار أمريكي، ويقتصر إنتاج كل تصميم على 14 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم.

 مواصفات هاتف كافيار جاردن أوف إيدن 
 

تضم تشكيلة "حديقة عدن" تصاميم "اللوتس الساحر" و"السمكة الذهبية" و"أجنحة الحب". وتستخدم شركة "كافيار" الذهب عيار 24 قيراطًا، والمينا، والنقش، والماس، والياقوت في جميع تصاميمها. وتتوفر هذه الموديلات لكل من هاتفي iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max ، بما في ذلك خيارات بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

هاتف آيفون 17 برو


يستوحي تصميم "لوتس الساحر" إلهامه من زهرة اللوتس، التي تحمل دلالات ثقافية عميقة في الهند والصين ومصر القديمة. ففي التقاليد الهندية، ترمز زهرة اللوتس إلى الرقي الروحي والصفاء الداخلي. أما في الثقافة الصينية، فترمز إلى الحب الوفي والوئام في الزواج. 

يتميز التصميم بعناصر ذهبية وتفاصيل دقيقة من المينا مستوحاة من الزخارف الزهرية. يبدأ سعر هذا الإصدار من 19,630 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله الأغلى في هذه المجموعة.
أما عن السمكة الذهبية في تصميم الهاتف فهي تتمحور حول  الوحدة والانسجام بين الشريكين. وفي التقاليد الصينية، تعكس السمكة الذهبية أيضًا الرخاء والخصوبة. يتضمن التصميم عناصر منحوتة مطلية بالذهب ومزينة بأحجار الياقوت. يبدأ سعر هذا الموديل من 10,490 دولارًا أمريكيًا.

سعر هاتف كافيار جاردن أوف إيدن

يتميز تصميم "أجنحة الحب" بصور طيور السنونو المحلقة. لطالما رمز السنونو للوفاء والعودة سالماً في الثقافات الأوروبية والآسيوية. في اليونان القديمة، ارتبط السنونو بأفروديت، إلهة الحب. يُبرز التصميم فكرة الإخلاص رغم المسافات. يبدأ سعر هذا الطراز من 10,340 دولارًا أمريكيًا.

ستتضمن كل عملية شراء من كافيار عملة ذهبية تحمل طابع عيد الحب. يتم شحن كل وحدة في عبوة فاخرة.

وفي سياق متصل، أطلقت شركة كافيار مؤخراً هاتف آيفون 17 برو ماكس الإصدار الأسود، الذي يتميز بهيكل من التيتانيوم وجلد التمساح ولمسات ذهبية. كما كشفت الشركة أيضاً عما تدّعي أنه أول روبوت بشري فاخر في العالم يرتدي ملابس ذهبية .

شركة كافيار هاتف آيفون هاتف آيفون 17 برو هاتف آيفون 17 برو ماكس روبوت بشري هاتف آيفون 17

