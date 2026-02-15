كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

استطاعت الأجهزة الأمنية بالمنيا، كشف لغز ملابسات واقعة العثور على أجنة داخل جوال أُلقي بصندوق قمامة في نطاق منطقة كدوان جنوب مدينة المنيا ، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الصدمة والاستياء بين الأهالي خلال الساعات الماضية.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بتلقيهم بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جوال بلاستيكي بداخله برطمانات تحتوي على أجنة بشرية ملقاة بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة كدوان ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، والتحفظ على المضبوطات، وبدء أعمال الفحص والتحري.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 متهمين، وكشفت التحريات الأولية أن الأجنة خرجت من عيادة طبية خاصة مملوكة لطبيب متوفى، وأن عملية التخلص منها تمت بواسطة المتهمين الثلاثة، وأن المسئولين عن العيادة، أفادوا أن الأجنة كانت محفوظة منذ فترة، وبعد وفاة الطبيب قرروا التخلص منها.

وخلال التحقيقات تم الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، وتمت مراجعة تراخيص العيادة وسجلاتها، للوقوف على طبيعة الاحتفاظ بالأجنة، وبيان مدى قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت التحفظ على المضبوطات واستكمال الفحص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

وفي سياق متصل أمر، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، نقل الأجنة، إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وكلّف المحامي العام الأول، فريق من النيابة العامة بمركز المنيا، للتحقيق في الواقعة كما كلّف الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بالتحرّي عن الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتحديد أعمار الأجنة وظروف حفظها داخل برطمانات.

