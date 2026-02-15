تعرّف على غيابات الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

شهدت قائمة النادي الأهلي لمباراة الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامتها اليوم الأحد، غياب 6 لاعبين عن الدخول في المعسكر المغلق، وذلك قبل خوض اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



6 لاعبين خارج قائمة الأهلي

وجاءت الغيابات على النحو التالي: محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما خرج كل من محمد شكري ومحمد شريف ومحمد سيحا لأسباب فنية، في حين يغيب هادي رياض بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

توروب يعلن قائمة الأهلي رسميًا

وأعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تستعد لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية وحسم الصدارة بشكل نهائي.



قائمة الأهلي لمباراة الجيش الملكي

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، ويلسين كامويش، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعماري، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، عمرو الجزار، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا.

الأهلي يتأهل ويستهدف تأكيد الصدارة

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ليضمن العبور قبل الجولة الأخيرة.

موعد المباراة ومكان إقامتها

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي في السادسة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن ختام مباريات دور المجموعات، في لقاء ينتظر أن يشهد متابعة جماهيرية كبيرة



