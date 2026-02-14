هشام عز العرب: إقبال متزايد على بيع الدولار مع تراجعه عالميا

صرّح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، بأن هناك توجهًا ملحوظًا من جانب المصريين لبيع الدولار في الفترة الحالية، بالتزامن مع تراجعه عالميًا، وليس فقط أمام الجنيه المصري.

أوضح عز العرب فى تصريحات صحفية أن بيانات وخدمات الإنترنت البنكية الخاصة بالبنك كشفت عن زيادة في عمليات بيع الدولار من قبل العملاء الأفراد، سواء داخل مصر أو من المصريين بالخارج، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الودائع الدولارية لدى البنك لا تزال تواصل النمو.

وأضاف أن ضعف الدولار لا يرتبط بالسوق المصرية فقط، بل يأتي في سياق تراجع العملة الأمريكية عالميًا، لافتًا إلى وجود رغبة لدى الإدارة الأمريكية في إضعاف الدولار نسبيًا، بهدف دعم الصادرات وتحسين الميزان التجاري، وهو ما انعكس على أداء العملة في الأسواق الدولية.