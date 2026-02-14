راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

تحدثت الفنانة راندا البحيري عن كواليس مشاركتها فى فوازير “شبيك لبيك” الذى ستشارك فى الموسم الرمضاني 2026.

واعربت راندا البحيري عن سعادتها بالمشاركة فى فوازير “شبيك لبيك” ، وقالت فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”: انها تحمست لخوض هذه التجربة بسبب اختلاف فكرتها وهى تتضمن ٣٠ فزورة على مدار ايام شهر رمضان .

واضافت راندا: انها تجسد دور ليلي وهى متزوجة من آدم الذى يجسد دوره الإعلامي محمد نشآت ولكنهم يسعوا دائما لتحقيق الشهرة عن طريق الفن او صناعة محتوى ، ويتفاجئوا بظهور جني يدعى رضا عن طريق دجالة ، ثم تنطلق الاحداث وتجسد راندا البحيري ومحمد نشأت كل يوم على مدار الحلقات شخصيات لنجوم شهيرة على مستوى الوطن العربي .

واختتمت رندا البحيري حديثها: بأنهم تعمدوا ان يكون اخر يوم تصوير هو أمس بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة ، معلقة: “الحلقات مشرفة جدا والجمهور هيتفاجأ لأننا بنجسد ادوار لشخصيات عامة كل الناس بتحبها”.

وكشفت الفنانة راندا البحيري ايضا عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “ضحايا” والذى من المقرر ان يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦ .

وقالت راندا البحيري فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” : انه بتجسد دور صحفية ضمن احداث المسلسل وتقابل العديد من المواقف التى تندرج تحت طابع التشويق والإثارة .

واضافت ان المسلسل فكرته تدور حول ازمة تحدث لكل بطل من الأبطال وتجعله ضحية ، ومن المقرر ان ينطلق فى النصف الثانى من رمضان وهو ١٥ حلقة ، مؤكدة: ان من المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا لأنه يناقش موضوع مختلف تماما ويحمل طابع الأعمال الأجنبية من حيث الحبكة والفكرة.

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ميرنا وليد ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري .

راندا البحيري تعلق على قرلر ايقاف مسلسل روح off

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن سبب قرار نقابة المهن التمثيلية بإيقاف مسلسل "روح OFF" بطولة الفنان منذر ريحانة، بعد إعلانها المشاركة في العمل.

وكتبت راندا البحيري عبر حسابها على فيسبوك: هتلاقوا فيديو قديم جدًا لأستاذ بلال مع أم جاسر الجميلة، اللي أنا شخصيًا والله بحبها وكان بيطلب من النقيب بمنتهى الاحترام إنه لو موافق إنها تمثل معاه في فيلم سينمائي يعني حاجة ملهاش أي علاقة بالمسلسل.

وتابعت: إيه اللي طلع الفيديو ده دلوقتي؟ بعد ما أنا أعلنت إننا داخلين المسلس والفيديو ده مالوش أي علاقة بالمسلسل أصلًا