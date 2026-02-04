راندا البحيري تعلق على سبب توقف مسلسل روح OFF

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن سبب قرار نقابة المهن التمثيلية بإيقاف مسلسل "روح OFF" بطولة الفنان منذر ريحانة، بعد إعلانها المشاركة في العمل.

وكتبت راندا البحيري عبر حسابها على فيسبوك: هتلاقوا فيديو قديم جدًا لأستاذ بلال مع أم جاسر الجميلة، اللي أنا شخصيًا والله بحبها وكان بيطلب من النقيب بمنتهى الاحترام إنه لو موافق إنها تمثل معاه في فيلم سينمائي يعني حاجة ملهاش أي علاقة بالمسلسل.

وتابعت: إيه اللي طلع الفيديو ده دلوقتي؟؟ بعد ما أنا أعلنت إننا داخلين المسلسل؟؟؟ والفيديو ده مالوش أي علاقة بالمسلسل أصلًا.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، إيقاف مسلسل «روح OFF» للمنتج بلال صبري بشكل نهائي، ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضاني 2026، وذلك لمخالفته الصريحة لتعليمات وقرارات النقابة.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن قرار الإيقاف جاء بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير للمنتج بلال صبري بضرورة الالتزام بلوائح النقابة والقوانين المنظمة للعمل الفني، إلا أنه استمر في تجاهل تلك التعليمات ومخالفتها.

وأوضحت النقابة أن آخر تلك المخالفات تمثلت في ظهور المنتج بلال صبري في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر «أم جاسر»، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية، في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وشددت نقابة المهن التمثيلية على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القوانين، مؤكدة أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها تأتي على رأس أولوياتها، وأن أي عمل فني لا يلتزم بالضوابط المعمول بها سيُقابل بإجراءات حاسمة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن قرار إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائي ولا رجعة فيه، التزامًا بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام قواعد العمل داخل الوسط الفني.