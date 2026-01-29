راندا البحيري تعلن عودتها للتمثيل في دراما رمضان وتوجه رسالة للمنتجين

وجهت الفنانة راندا البحيري رسالة لوم للمنتجين الفنيين، بعد الترحيب الكبير الذي استقبلها الجمهور به عقب إعلانها العودة للتمثيل في أعمال درامية خلال شهر رمضان القادم.

وكتبت راندا البحيري عبر فيسبوك: "هو المنتجين مش شايفين الكومنتات دي؟ مكانوش حاسين ان الناس عايزاني أمثل؟؟؟ والله العظيم تلاته أنا ممكن حالاً حالاً اعتذر عن كل الشغل اللي جالي بعد ما قريت فرحتكم كومنت كومنت، شكرا ليكم، وده كان عشمي فيكم مع اني مبتعشمش عموما بس كنت حاسه ان انتوا عايزيني ارجع، بس دلوقتي اتاكدت فعلا

وتابعت: “طب هل المنتجين مش بيتصفحوا الفيس بوك زي باقي البشر؟ مع احترامي الكبير ليهم، بس هم معندهمش فيس بوك؟؟؟؟”.

وكانت قد أعلنت الفنانة راندا البحيري عن عودتها للتمثيل، وكتبت في منشور سابق عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "أنا راجعه التليفزيون ب كذا عمل فني، حبيت تكونوا أول حد يعرف بعد ماما وابني ياسين الأشروبي، رمضان ٢٠٢٦ توقعوا مسلسل ايه و كام مسلسل؟ واللي بيحبني يدعيلي اكيد ان ربنا يوفقني، واللي مش بيحبني انا علي قلبكم رمضان ده".

راندا البحيري على فيسبوك

من جانب اخر، تنظر المحكمة المختصة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في قضية حريق كافية الفنانة راندا البحيري بمنطقة التجمع الخامس.

كانت النيابة أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، للمحاكمة، في واقعة حريق كافيه راندا البحيري بالتجمع الخامس.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مول شهير بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة نشوب حريق داخل إحدى الشركات في المول نتيجة ماس كهربائي، ثم امتد بسرعة إلى المحلات المجاورة، بما في ذلك كافيه مملوك للفنانة راندا البحيري، والذي يقع في نفس المجمع التجاري.