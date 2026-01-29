قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
10 سيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية.. كواليس إخماد حريق هائل يلتهم 4 منازل في الزرايب
فرنسا: سيتم فرض عقوبات على مسئولين عن انتهاكات في حق الشعب الإيراني
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب.. صور
150 جنيهًا للكيلو.. مفاجأة في أسعار الأضاحي في 2026
الاتحاد الأوروبي: نتوقع إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

راندا البحيري تعلن عودتها للتمثيل في دراما رمضان وتوجه رسالة للمنتجين

سارة عبد الله

وجهت الفنانة راندا البحيري رسالة لوم للمنتجين الفنيين، بعد الترحيب الكبير الذي استقبلها الجمهور به عقب إعلانها العودة للتمثيل في أعمال درامية خلال شهر رمضان القادم.

وكتبت راندا البحيري عبر فيسبوك: "هو المنتجين مش شايفين الكومنتات دي؟ مكانوش حاسين ان الناس عايزاني أمثل؟؟؟ والله العظيم تلاته أنا ممكن حالاً حالاً اعتذر عن كل الشغل اللي جالي بعد ما قريت فرحتكم كومنت كومنت، شكرا ليكم، وده كان عشمي فيكم مع اني مبتعشمش عموما  بس كنت حاسه ان انتوا عايزيني ارجع، بس دلوقتي اتاكدت فعلا

وتابعت: “طب هل المنتجين مش بيتصفحوا الفيس بوك زي باقي البشر؟ مع احترامي الكبير ليهم، بس هم معندهمش فيس بوك؟؟؟؟”.

وكانت قد أعلنت الفنانة راندا البحيري عن عودتها للتمثيل، وكتبت في منشور سابق عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "أنا راجعه التليفزيون ب كذا عمل فني، حبيت تكونوا أول حد يعرف بعد ماما وابني ياسين الأشروبي، رمضان ٢٠٢٦ توقعوا مسلسل ايه و كام مسلسل؟ واللي بيحبني يدعيلي اكيد ان ربنا يوفقني، واللي مش بيحبني انا علي قلبكم رمضان ده".

من جانب اخر، تنظر المحكمة المختصة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في قضية حريق كافية الفنانة راندا البحيري بمنطقة التجمع الخامس.

كانت النيابة أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، للمحاكمة، في واقعة حريق كافيه راندا البحيري بالتجمع الخامس.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مول شهير بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة نشوب حريق داخل إحدى الشركات في المول نتيجة ماس كهربائي، ثم امتد بسرعة إلى المحلات المجاورة، بما في ذلك كافيه مملوك للفنانة راندا البحيري، والذي يقع في نفس المجمع التجاري.

