محاكمة رئيس شركة في حريق كافيه راندا البحيري

تنظر المحكمة المختصة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في قضية حريق كافية الفنانة راندا البحيري بمنطقة التجمع الخامس.

كانت النيابة أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، للمحاكمة، في واقعة حريق كافيه راندا البحيري بالتجمع الخامس.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مول شهير بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة نشوب حريق داخل إحدى الشركات في المول نتيجة ماس كهربائي، ثم امتد بسرعة إلى المحلات المجاورة، بما في ذلك كافيه مملوك للفنانة راندا البحيري، والذي يقع في نفس المجمع التجاري.

وأضافت المعاينة أن الحريق امتد إلى مطعم برنسيس بالطابق الأرضي، والذي تمتلكه الفنانة راندا البحيري، مما أسفر عن احتراق المطبخ، ومنطقة الألعاب.

وأكدت المعاينة إن الحريف قم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.