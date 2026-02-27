قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
«العاشر من رمضان».. "خارطة طريق" للجيل الجديد لمواجهة التحديات
بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة .. بحث عالمي جديد لكلية العلوم جامعة القاهرة
الجيش الأفغاني ينفذ عمليات انتقامية ضد نقاط عسكرية باكستانية
مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
كريم الخطيب

في ضوء توجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية، استقبل مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وفدًا أكاديميًا وطلابيًا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 

وتم خلال الزيارة بحث موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجالات (البحث العلمي التطبيقي، تطوير التكنولوجيات المتقدمة، تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في القطاعات ذات الصلة بالصناعات الدفاعية والابتكار التكنولوجي والنقل البحري).

وقام وفد الأكاديمية بالإطلاع على الإمكانيات والقدرات المتوفرة بالمركز، وكذلك أحدث الإنجازات البحثية التي يقوم بها المركز، والتي تساهم في دعم مستهدفات الدولة الخاصة بتوطين الصناعات المتقدمة وتعزيز القدرات الوطنية.

شراكة مستقبلية استراتيجية

وتم التأكيد على وجود توافق بأهمية تفعيل شراكة مستقبلية استراتيجية بين الجانبين، خاصةً في ضوء اجتماع السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السيد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والذي عُقد منذ أيام لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجاليّ الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في عدة مجالات.

مركز التميز العلمي والتكنولوجي 

جدير بالذكر أن مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي يُعد بيت خبرة وطني رائد في مجال البحث والتطوير، بينما تُعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة على المستوى الإقليمي في علوم وتكنولوجيا النقل البحري واللوجستيات.

مركز التميز العلمي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري الإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

مدير تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين

تعليم جنوب سيناء تحتفي بإنجاز جديد

محافظ كفر الشيخ

صكوك الأضاحي.. توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

انتخابات نقابة المهندسين

انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية وسط إقبال متوسط.. صور

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد