مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

في ضوء توجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية، استقبل مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وفدًا أكاديميًا وطلابيًا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتم خلال الزيارة بحث موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجالات (البحث العلمي التطبيقي، تطوير التكنولوجيات المتقدمة، تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في القطاعات ذات الصلة بالصناعات الدفاعية والابتكار التكنولوجي والنقل البحري).

وقام وفد الأكاديمية بالإطلاع على الإمكانيات والقدرات المتوفرة بالمركز، وكذلك أحدث الإنجازات البحثية التي يقوم بها المركز، والتي تساهم في دعم مستهدفات الدولة الخاصة بتوطين الصناعات المتقدمة وتعزيز القدرات الوطنية.

شراكة مستقبلية استراتيجية

وتم التأكيد على وجود توافق بأهمية تفعيل شراكة مستقبلية استراتيجية بين الجانبين، خاصةً في ضوء اجتماع السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السيد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والذي عُقد منذ أيام لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجاليّ الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في عدة مجالات.

مركز التميز العلمي والتكنولوجي

جدير بالذكر أن مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي يُعد بيت خبرة وطني رائد في مجال البحث والتطوير، بينما تُعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة على المستوى الإقليمي في علوم وتكنولوجيا النقل البحري واللوجستيات.