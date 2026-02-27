القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدة أشخاص والتعدي على بعضهم البعض بالضرب باستخدام عصى خشبية وسلاح أبيض بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجاري تبلغ لمركز شرطة قطور بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص "مصابين بجروح قطعية متفرقة "لإثنين منهم معلومات جنائية")، طرف ثان (شخصين "مصابين بجروح قطعية متفرقة " لأحدهما معلومات جنائية) تم نقل المصابين للمستشفى لتقلى العلاج اللازم، وذلك لقيام أحد أفراد الطرف الثاني بغسل سيارته بالشارع محل إقامة الطرف الأول واعتراضهم على ذلك قاما على إثرها بالتعدي على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في التعدي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





