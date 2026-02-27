سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، السكرتير العام كامل على غطّاس بمتابعات سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال زيارته التي أجراها "اليوم الجمعة"، لمركز ومدينة إهناسيا، وبحضور رئيس الوحدة المحلية أحمد توفيق ومسؤولى ملف التصالح بالمركز التكنولوجي.

واطمأن السكرتير العام على انتظام سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم.



