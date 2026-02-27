أخبار بني سويف| المحافظ يلتقي وفدا من شباب البرنامج الرئاسي ويستمع للمواطنين ويوجّه بتوفير الحماية الاجتماعية لهم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

لتأهيلهم للقيادة.. محافظ بني سويف يلتقي وفدا من شباب البرنامج الرئاسي



التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفداً من شباب البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، وذلك في حضور بلال حبش، نائب المحافظ.

وتقدم أعضاء الوفد بالتهنئة لمحافظ بني سويف، بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولى مسئولية المحافظة ، فضلا عن تقديم التهنئة للنائب بلال حبش باستمراره في منصب نائب محافظ بني سويف، وذلك ضمن حركة المحافظين التي جرت وتم الإعلان عنها منتصف الشهر الجاري.

تحرير محاضر لمخالفات تموينية بالأسواق والأنشطة التجارية..وضبط 8 عيادات خاصة"بدون ترخيص"ببني سويف

نفذت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف ، حملة على الأسواق والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والمنشآت والمراكز الطبية ،للتأكد من توافر السلع، وكذا تحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

أسفرت الحملة عن تحرير: 13محضر خاصة بالذبح خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار،والمشاركة في الأوكازيون دون ترخيص، فيما تم رصد 8 عيادات خاصة " غير مُرخصة" وجار استصدار قرار بغلقها

محافظ بني سويف يستمع للمواطنين ويوجّه بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للحالات الإنسانية|صور

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، أول لقاء مفتوح مع المواطنين بعد توليه المسؤولية ضمن اللقاءات الأسبوعية، لبحث مشكلاتهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين.

واستهل المحافظ اللقاء ببحث شكوى بشأن عدم رصف أحد شوارع حي الزهور المؤدية إلى مستشفى الجامعة، حيث ناقش الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، خاصة لتعارض الشارع مع أرض مملوكة للمدرسة الثانوية الزراعية، وقرر إعداد تقرير شامل بالإجراءات والحلول المقترحة.