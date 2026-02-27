قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدرجات تمتلئ من جديد.. رفع الحضور إلى 40 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري
مسلسل حد أقصى الحلقة 9.. خالد كمال يبتز بسنت أبو باشا
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
أخبار بني سويف| المحافظ يلتقي وفدا من شباب البرنامج الرئاسي ويستمع للمواطنين ويوجّه بتوفير الحماية الاجتماعية لهم

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

لتأهيلهم للقيادة.. محافظ بني سويف يلتقي وفدا من شباب البرنامج الرئاسي
 

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفداً من شباب البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، وذلك في حضور بلال حبش، نائب المحافظ.

وتقدم أعضاء الوفد بالتهنئة لمحافظ بني سويف، بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولى مسئولية المحافظة ، فضلا عن تقديم التهنئة للنائب بلال حبش باستمراره في منصب نائب محافظ بني سويف، وذلك ضمن حركة المحافظين التي جرت وتم الإعلان عنها منتصف الشهر الجاري.

تحرير محاضر لمخالفات تموينية بالأسواق والأنشطة التجارية..وضبط 8 عيادات خاصة"بدون ترخيص"ببني سويف

نفذت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف ، حملة على الأسواق والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع  والمنشآت والمراكز الطبية ،للتأكد من توافر السلع، وكذا تحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

أسفرت الحملة عن تحرير: 13محضر خاصة بالذبح خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار،والمشاركة في الأوكازيون دون ترخيص، فيما تم رصد 8 عيادات خاصة " غير مُرخصة" وجار استصدار قرار بغلقها

محافظ بني سويف يستمع للمواطنين ويوجّه بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للحالات الإنسانية|صور
عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، أول لقاء مفتوح مع المواطنين بعد توليه المسؤولية ضمن اللقاءات الأسبوعية، لبحث مشكلاتهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين.

واستهل المحافظ اللقاء ببحث شكوى بشأن عدم رصف أحد شوارع حي الزهور المؤدية إلى مستشفى الجامعة، حيث ناقش الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، خاصة لتعارض الشارع مع أرض مملوكة للمدرسة الثانوية الزراعية، وقرر إعداد تقرير شامل بالإجراءات والحلول المقترحة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

Samsung Galaxy S26 Ultra

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

بالصور

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

