تحرير محاضر لمخالفات تموينية بالأسواق والأنشطة التجارية..وضبط 8 عيادات خاصة"بدون ترخيص"ببني سويف

نفذت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف ، حملة على الأسواق والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والمنشآت والمراكز الطبية ،للتأكد من توافر السلع، وكذا تحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

أسفرت الحملة عن تحرير: 13محضر خاصة بالذبح خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار،والمشاركة في الأوكازيون دون ترخيص، فيما تم رصد 8 عيادات خاصة " غير مُرخصة" وجار استصدار قرار بغلقها

شارك في الحملة :عزة بسيوني مدير تموين البندر، أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك،علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ،أسامة صلاح الطب البيطري ، أسماء شعبان فرع سلامة الغذاء ،ومن فرع حماية المستهلك (سامح يسن ، مصطفى على ، رشوان صلاح) .