تعاون مثمر بين المحافظة وطب بشري بني سويف لدعم مبادرة ومن أحياها للإنعاش القلبي

التقي السيد اللواء الدكتور عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن، محافظ بني سويف، بالدكتور هاني حامد دسوقي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سيد شعبان، مدير الرعايات بالمستشفيات الجامعية على هامش زيارة سيادته لجامعة بني سويف.

ناقش اللقاء سبل التعاون بين الجامعة والمحافظة لرعاية وتنفيذ مبادرة " ومن أحياها " لتعليم نسبة مؤثرة من العاملين بالقطاع العام والخاص بالمحافظة مهارات الانعاش القلبي الأساسي.

وأوضح د. هاني حامد ان كلية الطب علي أتم استعداد لتوفير كل الدعم البشري واللوجستي للمبادرة انطلاقا من الدور المجتمعي للكلية.

وقال الدكتور محمد سيد شعبان مدير الرعايات ومسئول المبادرة ان هذا الهدف النبيل يحتاج للتعاون بين جميع المؤسسات لتحقيق النتيجة المرجوة

وقد أشار المحافظ إلى أهمية تحويل الأفكار والمقترحات المطروحة إلى تحرك ملموس علي ارض الواقع موجّهًا بعمل دراسات تفصيلية وعرضها عليه لتحديد آليات التنفيذ بالتعاون.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن الجامعة ستدعم كافة جهود المحافظة التنموية والخدمية، وستضع إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة خطط التنمية بالمحافظة، بما يحقق صالح المواطن ويخدم أهداف الدولة المصرية.



